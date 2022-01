Vaia dopo due anni di Covid: 'Eravamo sgomenti oggi guardiamo a una primavera di speranza' (Di sabato 29 gennaio 2022) Siamo al secondo anno dall'ingresso dell'Italia in questo incubo dal quale non ne siamo usciti e non si sa quando mai ne usciremo anche se le condizioni sono nettamente migliorate. 'Due anni fa c'era ... Leggi su globalist (Di sabato 29 gennaio 2022) Siamo al secondo anno dall'ingresso dell'Italia in questo incubo dal quale non ne siamo usciti e non si sa quando mai ne usciremo anche se le condizioni sono nettamente migliorate. 'Duefa c'era ...

Advertising

globalistIT : - Sandro_sr74 : #COVID19 . Una cerimonia all'Istituto nazionale per le malattie infettive ha ricordato le vittime della pandemia. I… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: #COVID19 Una cerimonia all'Istituto nazionale per le malattie infettive ha ricordato le vittime della pandemia. Il dir… - Agenzia_Italia : #COVID19 Una cerimonia all'Istituto nazionale per le malattie infettive ha ricordato le vittime della pandemia. Il… - fisco24_info : Variante Omicron 2, Vaia: 'Non deve spaventarci': (Adnkronos) - 'Dopo 2 anni di pandemia guardiamo a una primavera… -