(Di sabato 29 gennaio 2022)è undell'Inter. L'attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro in prestito fino al 30 giugno 2022. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Ufficiale: Felipe #Caicedo è un nuovo giocatore dell'#Inter - sportli26181512 : Inter, le prime parole di Caicedo: 'Inzaghi ha fatto di tutto per avermi, Correa mi ha spiegato tutto': Dopo l'annu… - imepicbrozo77 : RT @calciomercatoit: ?? Ora è UFFICIALE: Felipe #Caicedo è un nuovo giocatore dell'#Inter ?? Che voto date a questo colpo? - imepicbrozo77 : RT @Rnerazzurrait: ? UFFICIALE : Felipe #Caicedo è un nuovo giocatore dell'#Inter ??? ??? #SerieA #ZonaCaicedo #Calciomercato #IMInter https… - infoitsport : UFFICIALE: Inter, ecco Felipe Caicedo. Arriva in prestito fino a giugno dal Genoa -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Felipe

MILANO - "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatoreSalvador Caicedo Corozo. L'attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro in prestito fino al 30 giugno 2022. #WelcomeFelipe!". Così, sul proprio sito, l'Inter annuncia l'arrivo di Caicedo dal ...Inter,l'arrivo di Caicedo dal Genoa Con un comunicato stampa, è stato così annunciato l'...Milano comunica di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatore...Adesso è ufficiale: Felipe Caicedo è un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante, che in estate era passato al Genoa, riabbraccia Inzaghi, suo allenatore alla Lazio dal 2017 all’estate 2021, quando en ...E’ un Inter scatenata in questa sessione invernale di calciomercato. Dopo l’acquisto di Gosens è ufficiale anche quello di Felipe Caicedo dal Genoa. ? | ANNUNCIO@FelipaoCaicedo è un nuovo giocatore d ...