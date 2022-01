Silvio Orlando torna bambino in Una vita davanti a sé | A un certo punto della vita bisogna confrontarsi con la propria infanzia

(Di sabato 29 gennaio 2022) 'E' un romanzo che parla d'inclusione e d'immigrazione, temi che, quando ho deciso di metterlo in scena', così raccontaa Tgcom24, 'erano molto presenti. Poi è arrivato il Covid e non ...

Da quando sono inciampato in questo capolavoro mi è entrato nel cervello ed è stato impossibile non metterlo in scena...'. Il capolavoro di cui parla è ' La vita davanti a sé' di Romain Gary, di cui cura l'adattamento e la regia oltre a esserne l'interprete, fino al 6 febbraio al Teatro Franco Parenti di Milano . Lo spettacolo ci conduce nelle pagine del libro con la leggerezza e l'ironia di Momò, diventando con naturalezza quel bambino nel suo dramma. Un capolavoro "per tutti", dove commozione e ... Tratto dal romanzo di Romain Gary, lo spettacolo è in scena al Teatro Franco Parenti di Milano fino al 6 febbraio ...