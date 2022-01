Quirinale, Letta: ragionato di tanti nomi, anche Draghi e Mattarella (Di sabato 29 gennaio 2022) "Si è ragionato di vari nomi, tanti: dal nome di Draghi, a Mattarella, la Cartabia, la Severino, la Belloni e gli altri come Amato e Casini". Lo ha detto - secondo quanto si apprende - il segretario ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) "Si èdi vari: dal nome di, a, la Cartabia, la Severino, la Belloni e gli altri come Amato e Casini". Lo ha detto - secondo quanto si apprende - il segretario ...

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale Letta non ha un'idea. Non è niente e non ha fatto mai nulla. Lui ha un partito disperso che non esiste. @stampasgarbi - StefanoFeltri : Abbiamo tolto il paywall: date una letta, cari grandi elettori, prima di votare: - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati: mancano 71 voti e il centrodestra esplod… - ancarola1973 : RT @pietroraffa: Attenzione alle parole di Letta:'Tenteremo di fare questo accordo. Dopodichè c'è la saggezza del Parlamento e assecondare… - civico_x : RT @CarloSantaroni: Breve stop alle votazioni perché alcuni parlamentari del #m5s avrebbero cercato di entrare, fermati dai compagni di par… -