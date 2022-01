Quirinale | Letta | ' è una vittoria di tutti' **

Advertising

lorepregliasco : Nella evidente sconfitta di tutto il sistema politico, un epilogo positivo per Letta, con luci e ombre per Meloni,… - StefanoFeltri : Abbiamo tolto il paywall: date una letta, cari grandi elettori, prima di votare: - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati: mancano 71 voti e il centrodestra esplod… - SerenaTT58 : @ManfrediPotenti @matteosalvinimi @LegaCamera @AngeloCiocca @LegaSalvini @Storace @ChiodiDonatella @Lega_Senato… - FigliContesi_21 : RT @ilriformista: Anche i Dem erano d'accordo (di @aldotorchiaro) #Belloni #Salvini #Conte #Letta #Quirinale #Mattarella -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Letta

AlMattarella, dopo il colloquio con Draghi, si sarebbe messo a disposizione del Paese, ... Primi fra tutti il PD di Enrico, il quale ha sempre rimarcato la sua posizione: la scelta ...: Salvini, Conte,e... Chi ha vinto e chi ha perso. Le pagelle dopo il primo tempo I partiti si sono dimostrati totalmente incapaci di chiudere un accordo dando una pessima prova di sé ...(mi-lorenteggio.com) Roma, 29 gennaio 2022 – «In vista del dibattito parlamentare sul suicidio assistito e sul probabile ritorno in aula del Ddl Zan annunciato da Enrico Letta, siamo profondamente pre ...La rielezione di Sergio Mattarella mette a riparo il governo ma demolisce il centrodestra, un'alleanza ormai ridotta in macerie. E mette anche in grossa difficoltà la leadership di ...