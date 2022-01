Quirinale 2022 e Mattarella bis, partita Colle spacca M5S (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) - Chiusa la partita del Colle con la rielezione di Sergio Mattarella, nel M5S tira aria da resa dei conti. E si parla, con sempre più insistenza, di frattura (se non addirittura di prossima scissione) tra l'ala 'contiana' del Movimento 5 Stelle e l'area che invece fa capo al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il quale venerdì sera, con una nota, ha pubblicamente sconfessato il metodo che aveva portato all'individuazione della direttrice del Dis Elisabetta Belloni come possibile candidata alla Presidenza della Repubblica. Una distanza evidente quella tra il titolare della Farnesina e il leader pentastellato Giuseppe Conte, plasticamente rimarcata dall'assenza di Di Maio all'assemblea congiunta nella quale, all'ora di pranzo, il presidente del Movimento ha annunciato ai grandi elettori grillini il voto a sostegno di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) - Chiusa ladelcon la rielezione di Sergio, nel M5S tira aria da resa dei conti. E si parla, con sempre più insistenza, di frattura (se non addirittura di prossima scissione) tra l'ala 'contiana' del Movimento 5 Stelle e l'area che invece fa capo al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il quale venerdì sera, con una nota, ha pubblicamente sconfessato il metodo che aveva portato all'individuazione della direttrice del Dis Elisabetta Belloni come possibile candidata alla Presidenza della Repubblica. Una distanza evidente quella tra il titolare della Farnesina e il leader pentastellato Giuseppe Conte, plasticamente rimarcata dall'assenza di Di Maio all'assemblea congiunta nella quale, all'ora di pranzo, il presidente del Movimento ha annunciato ai grandi elettori grillini il voto a sostegno di ...

