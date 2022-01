Mattarella Bis | Cacciari | “E’ ignobile | osano spacciare questa cosa come una propria vittoria Sono anche privi del senso del pudore”

Leggi su italiasera

(Di sabato 29 gennaio 2022) Dunque ha un finale amaro, per chi ha cuore la politica,elezione presidenziale, che nulla è riuscita a portare di nuovo. Un esito che,l’ha giustamente definito il filosofo Massimo, altro non è che “il prodotto naturalissimo di un’assoluta debolezza”.: “E’una. Ritengo che sianodeldelha commentato poco fa il Professore, ricorrere ad un nuovo mandato del Presidentepur di chiudere in fretta la questione, “èper un verso e ...