Lapadula | infortunio horror | volto ricoperto di sangue e naso deviato VIDEO

Gianluca Lapadula è sceso in campo nel match di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022, il Perù ha conquistato un blitz sorprendente contro la Colombia. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-1, la rete decisiva è stata siglata all'85' da Edison Flores. Terza vittoria consecutiva per il Perù che sale a 20 punti in classifica, brutto passo falso per la Colombia che rischia l'eliminazione. Lapadula è stato vittima di un infortunio, un altro colpo al naso. L'attaccante è stato costretto al cambio dopo un bruttissimo scontro con Falcao. Il calciatore ha perso tanto sangue, poi ha pubblicato una foto su Instagram: le condizioni del suo naso sono veramente pessime. POBRE NUESTRO Lapadula :C pic.twitter.com/9VkWYzhYDL — La Tía Influencer (@GabellaNites) January 29, ...

