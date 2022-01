Cortesie per gli ospiti: Patrizia e Angelo vs Steven e Michela (Di sabato 29 gennaio 2022) Venerdì 28 gennaio 2022 è andata in onda la quindicesima puntata della sedicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Luca Calvani (subentrato a Diego Thomas da questa stagione). Patrizia e Angelo vs Steven e Michela La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Patrizia e Angelo contro Steven e Michela, per una sfida tra i menu Bergamo di Sopra e di Sotto, e Ti Prendo… sul Serio, ambientata tra Bergamo e la Val Gandino, a Cazzano Sant’Andrea. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Steven e Michela con il punteggio di 25.5-24.5. Cortesie per gli ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 29 gennaio 2022) Venerdì 28 gennaio 2022 è andata in onda la quindicesima puntata della sedicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Luca Calvani (subentrato a Diego Thomas da questa stagione).vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dacontro, per una sfida tra i menu Bergamo di Sopra e di Sotto, e Ti Prendo… sul Serio, ambientata tra Bergamo e la Val Gandino, a Cazzano Sant’Andrea. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 25.5-24.5.per gli ...

