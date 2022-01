Assurdo Neymar | carriera quasi distrutta | il licenziamento e le indagini penali

Leggi su goalnews

(Di sabato 29 gennaio 2022) Goal News Quando si parla di artisti del calcio, il nomeè sicuramente tra i primi a venire in mente: talento brasiliano cristallino come pochi prima di lui. La velocità di Ronaldo, il cinismo di Romario e la fantasia del miglior Ronaldinho,è sicuramente tra i 20 calciatori brasiliani più influenti di tutti i tempi.da Silva Santos Jùnior è nato il 5 febbraio del 1992 a Mogi das Cruzes, nello stato di San Paolo, in Brasile. Trasferitosi con la famiglia nella città di Santos nel 2003, il giovanesi fa subito notare nell'ambiente calcistico ed entra a far parte della squadra di calcio locale, il famoso "Santos". Nel 2010 riesce proprio con il Santos a vincere la Coppa del Brasile, sconfiggendo in finale il Vitòria, e il Campionato Paulista:è il capocannoniere della ...