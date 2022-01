Anton ?echov | un drammaturgo tra scienza e letteratura

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 gennaio 2022) Nato a Taganrog, in Russia, il 29 gennaio 1860,Pavlovi? ?fu uno delle figure cardine del teatro a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Proveniente da una famiglia di umili origini, era il terzo di sei figli. Crebbe con un padre molto violento che, pur essendo un fervente religioso, non risparmiava i maltrattamenti nei confronti dei suoi familiari. Scoprì il teatro nel 1873, quando vide per la prima volta La Belle Hélène di Offenbach. Da allora mise su insieme ai suoi fratelli una piccola compagnia con cui si esibiva davanti ad amici e parenti. Col tempo iniziò a buttar giù anche i primi canovacci. Tempo dopo decise di trasferirsi a Mosca, dove scrisse numerosi racconti e la sua fama di letterato si diffuse. Nei suoi testi egli era in grado di rappresentare perfettamente non solo la decadenza della società in cui viveva, ma anche la psiche ...