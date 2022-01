Traffico Roma del 28-01-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto code per incidente sulla Pontina tra Castel di Decima Castelno verso Latina è stato risolto l’incidente in tangenziale all’altezza di San Lorenzo code smaltimento sul percorso Urbano della A24 a partire da Viale della Serenissima terminato l’intervento dei Vigili del Fuoco nel quartiere della tufello dopo l’incendio di un edificio in zona regola è la situazione dellocale Nessun problema sul Raccordo Anulare ricordiamo che per i lavori Ai Binari tra Viale Trastevere Circonvallazione Gianicolense il servizio del 8 viene effettuato con bus navetta circolare dettagli di queste altre notizie sul sitopunto luceverde.it è tutto per il momento Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di ...