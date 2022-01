Quirinale, fumata nera: per Elisabetta Casellati soltanto 382 voti. Letta: riparte il dialogo (Di venerdì 28 gennaio 2022) La candidata al Quirinale del centrodestra, Elisabetta Casellati , non sfonda la soglia considerata minima di 400 voti e si ferma a 382. Entrano in gioco i franchi tiratori: mancano infatti all'... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 28 gennaio 2022) La candidata aldel centrodestra,, non sfonda la soglia considerata minima di 400e si ferma a 382. Entrano in gioco i franchi tiratori: mancano infatti all'...

Advertising

MediasetTgcom24 : Quirinale, fumata nera alla quinta votazione: 382 voti per Casellati #Quirinale #Casellati… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Per l'elezione del Presidente della Repubblica è ancora fumata nera al termine del quinto scru… - sole24ore : #Quirinale2022, altra fumata nera. #Casellati resta sotto la soglia dei 400 fissata dal centrodestra. Pd, Leu, M5s… - ElioLannutti : Fumata nera anche al sesto scrutinio. Pd, M5S, Leu e Iv votano scheda bianca. Conte incontra Letta e Salvini. Ma è… - infoitinterno : Fumata nera anche per Casellati. Occhiuto dal Quirinale 'tanta noia, si sta perdendo tempo' -