Quirinale, fonti Pd:nessun incontro in programma con centrodestra (Di venerdì 28 gennaio 2022) "nessun incontro". E' quanto precisano fonti del Nazareno a chi chiede se sia in programma un incontro tra il segretario del Pd, Enrico Letta, e i leader del centrodestra, in vista della quinta ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) "". E' quanto precisanodel Nazareno a chi chiede se sia inuntra il segretario del Pd, Enrico Letta, e i leader del, in vista della quinta ...

Advertising

lorepregliasco : === Quirinale: fonti, c.destra discute su proposta Casini (AGI) = - pietroraffa : ?? Fonti che stanno lavorando al dossier sul Colle riferiscono che si sta stringendo su un nome. E potrebbe anche es… - marcodimaio : 'Nelle ultime ore il segretario Salvini ha incontrato avvocati e docenti universitari, altre indiscrezioni sono inf… - sissiisissi2 : RT @sissiisissi2: Il centrodestra non ha ancora comunicato al centrosinistra il nome del candidato che oggi dovrebbe votare per il Quirinal… - Agenpress : Quirinale. Letta, siamo stati portati in giro per tre giorni. Fonti PD, nessun incontro con il centrodestra… -