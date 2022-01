Quando Casellati partecipò all'assedio della procura di Milano per protestare contro il processo sul caso Ruby (Di venerdì 28 gennaio 2022) La candidata presidente sub - partes è nota per essere stata una ultras berlusconiana. E oltre alla storia di Ruby nipote di Mubarak fu anche protagonista di una delle più deprimenti pagine della ... Leggi su globalist (Di venerdì 28 gennaio 2022) La candidata presidente sub - partes è nota per essere stata una ultras berlusconiana. E oltre alla storia dinipote di Mubarak fu anche protagonista di una delle più deprimenti pagine...

Advertising

sebmes : Tra #Casellati e #Crosetto io preferisco di gran lunga il secondo. Perché quando lo sento parlare so che dice solo quello che pensa. - christianrocca : Meriti e sogni Quando Maria Elisabetta Casellati diceva che Abbado, Piano, Elena Cattaneo e Rubbia non meritassero… - Linkiesta : Quando Maria Elisabetta #Casellati diceva che Abbado, Piano, Elena Cattaneo e Rubbia non meritassero il seggio di s… - jokervilma : RT @serebellardinel: #Casellati,candidata #PresidenteDellaRepubblica è nota per essere stata ultras berlusconiana!Oltre alla storia di #Rub… - vaniacavi : RT @LaPiramide__: Rompete il mazzo dalla mattina alla sera con le quote rosa e quando c'è da votare una donna, se non è dei vostri, vi fa l… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando Casellati 'Centrodestra sta cercando di dividerci': Letta teme voti M5S per la Casellati Finora si è imposto come se decidesse lui - quando il centrodestra ha più grandi elettori di Pd - M5S - LeU - e ora 'piange e fotte', come si suol dire. Si appresta a dire no pure alla Casellati, che ...

Diretta Elezioni Quirinale, il centrodestra su Casellati: via al voto in aula. M5S, Pd e Leu verso scheda bianca Diretta . È la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati il nome che il centrodestra voterà questa mattina quando si apriranno le urne della quinta votazione per l'. La decisione, discussa ieri sera in un primo vertice, è stata confermata nella ...

Quirinale, De Petris: “Quando si parla della Casellati bisogna essere prudenti, è la seconda carica… Il Fatto Quotidiano Quirinale, il centrodestra vota Casellati Il centrodestra, dopo il vertice di questa mattina, ha deciso di votare Elisabetta Casellati, attuale presidente del Senato, alla chiama delle 11 di oggi 28 gennaio. Salvini, da quanto si apprende, ha ...

Quirinale, Toti: votare Casellati non mi sembra atto eversivo Roma, 28 gen. (askanews) - "A me sembra che offrire la seconda carica dello Stato a quella che succederà a Mattarella dal 3 febbraio se non ci ...

Finora si è imposto come se decidesse lui -il centrodestra ha più grandi elettori di Pd - M5S - LeU - e ora 'piange e fotte', come si suol dire. Si appresta a dire no pure alla, che ...Diretta . È la presidente del Senato Maria Elisabettail nome che il centrodestra voterà questa mattinasi apriranno le urne della quinta votazione per l'. La decisione, discussa ieri sera in un primo vertice, è stata confermata nella ...Il centrodestra, dopo il vertice di questa mattina, ha deciso di votare Elisabetta Casellati, attuale presidente del Senato, alla chiama delle 11 di oggi 28 gennaio. Salvini, da quanto si apprende, ha ...Roma, 28 gen. (askanews) - "A me sembra che offrire la seconda carica dello Stato a quella che succederà a Mattarella dal 3 febbraio se non ci ...