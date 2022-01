Piani di dimensionamento scolastico regionali 2022/23. Elenco in aggiornamento (Di venerdì 28 gennaio 2022) Uffici scolastici regionali e Regioni iniziano a pubblicare i Piani di dimensionamento scolastico per l’anno scolastico 2022/23. Confermata nella legge di Bilancio 2022 la norma che garantisce alle scuole con 500 alunni un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali e amministrativi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 28 gennaio 2022) Uffici scolasticie Regioni iniziano a pubblicare idiper l’anno/23. Confermata nella legge di Bilanciola norma che garantisce alle scuole con 500 alunni un dirigentee un direttore dei servizi generali e amministrativi. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Piani di dimensionamento scolastico regionali 2022/23. Elenco in aggiornamento - gianvitosibilio : RT @orizzontescuola: Piani di dimensionamento scolastico regionali 2022/23. Elenco in aggiornamento - orizzontescuola : Piani di dimensionamento scolastico regionali 2022/23. Elenco in aggiornamento -