LIVE Berrettini-Nadal 3-6 2-6 2-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro conduce l’inizio del 3° set (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DI Berrettini CHE SI SCUOTE!!!! AD-40 Nadal prova a colpire di diritto a sventaglio sul back di Berrettini e sbaglia. 40-40 Berrettini non attacca come si deve e torna indietro facendosi passare dal rovescio di Nadal. 40-30 ROVESCIO IMPRESSIONANTE IN CROSS DI Nadal SULLA SECONDA DI Berrettini! 40-15 Prima vincente del romano. 30-15 VINCENTE LUNGOLINEA DI DIRITTO DI Berrettini!!! Gran colpo da fondocampo dell’azzurro. 15-15 Di poco largo il rovescio lungolinea del romano che accetta il ritmo lento di Nadal. 15-0 Risposta lunga dello spagnolo. 1-1 Lungo il diritto di Berrettini sulla profondità del ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DICHE SI SCUOTE!!!! AD-40prova a colpire di diritto a sventaglio sul back die sbaglia. 40-40non attacca come si deve e torna indietro facendosi passare dal rovescio di. 40-30 ROVESCIO IMPRESSIONANTE IN CROSS DISULLA SECONDA DI! 40-15 Prima vincente del romano. 30-15 VINCENTE LUNGOLINEA DI DIRITTO DI!!! Gran colpo da fondocampo del. 15-15 Di poco largo il rovescio lungolinea del romano che accetta il ritmo lento di. 15-0 Risposta lunga dello spagnolo. 1-1 Lungo il diritto disulla profondità del ...

