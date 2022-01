L’ex Palermo Maniero: “Juventus, Vlahovic top. Inter-Gosens? Non capisco una cosa…” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le operazioni Vlahovic-Juventus e Gosens-Inter, hanno infiammato la sessione invernale di questo calciomercato che il prossimo 31 gennaio chiuderà i battenti alle ore 20. L'ex Palermo, Venezia e Milan, Filippo Maniero ha così commentato Leggi su mediagol (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le operazioni, hanno infiammato la sessione invernale di questo calciomercato che il prossimo 31 gennaio chiuderà i battenti alle ore 20. L'ex, Venezia e Milan, Filippoha così commentato

Advertising

reportrai3 : Nonostante l’ultima archiviazione della Procura di Palermo, che non ha raggiunto nuove prove sull'omicidio Mattarel… - Mediagol : L’ex Palermo Maniero: “Juventus, Vlahovic top. Inter-Gosens? Non capisco una cosa…” - avvlimongelli : RT @RADIOCARCERE: #RadioCarcere questa sera alle ore 21 su @RadioRadicale : Parla l'ex detenuto del #carcere #Pagliarelli di #Palermo : “PE… - MondoNapoli : L'ex Palermo Foschi: 'Il Napoli fece una grande offerta per Dybala' - - tuttonapoli : Foschi: 'Il Napoli offrì 20mln e Jorginho per Dybala, a me non sembrava vero' -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex Palermo L'ex Palermo Foschi: "Il Napoli offrì 20mln e Jorginho per Dybala, a me non sembrava vero" Tutto Napoli