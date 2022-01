Foggia: telefono della 25enne morta rubato dal luogo dell’incidente, due denunciati Un 55enne e per favoreggiamento un 46enne (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un uomo di 55 anni è stato denunciato. È ritenuto responsabile del furto del telefono cellulare di Camilla Di Pumpo appena morta nell’incidente stradale a Foggia. Un 46enne è stato denunciato per favoreggiamento. L'articolo Foggia: telefono della 25enne morta rubato dal luogo dell’incidente, due denunciati <small class="subtitle">Un 55enne e per favoreggiamento un 46enne</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un uomo di 55 anni è stato denunciato. È ritenuto responsabile del furto delcellulare di Camilla Di Pumpo appenanell’incidente stradale a. Unè stato denunciato per. L'articolodal, due Une perun proviene da Noi Notizie..

