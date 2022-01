Elisabetta Belloni è ufficialmente la seconda candidata bruciata da Salvini (Di venerdì 28 gennaio 2022) E' stato il colpo di teatro di Matteo Salvini. Quel "lavoro per un presidente donna" pronunciato quando solo poche ore prima il naufragio del centrodestra aveva portato a bruciare la candidatura della seconda carica dello stato, Elisabetta Alberti Casellati, impallinata da una sessantina di franchi tiratori all'interno della coalizione. Un'uscita piuttosto inaspettata che ha trovato aperture, come quella di Giuseppe Conte ("spero ci sia la sensibilità per avere la possibilità finalmente di eleggere un presidente donna", ha detto l'ex premier a caldo). E che aveva fatto planare l'attenzione su Elisabetta Belloni, capo del Dis, una figura tecnica di cui si era iniziato a discutere negli giorni. E che pareva ben incardinata grazie a un accordo sull'asse giallo-verde. E però, piano piano, la proposta ha ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 28 gennaio 2022) E' stato il colpo di teatro di Matteo. Quel "lavoro per un presidente donna" pronunciato quando solo poche ore prima il naufragio del centrodestra aveva portato a bruciare la candidatura dellacarica dello stato,Alberti Casellati, impallinata da una sessantina di franchi tiratori all'interno della coalizione. Un'uscita piuttosto inaspettata che ha trovato aperture, come quella di Giuseppe Conte ("spero ci sia la sensibilità per avere la possibilità finalmente di eleggere un presidente donna", ha detto l'ex premier a caldo). E che aveva fatto planare l'attenzione su, capo del Dis, una figura tecnica di cui si era iniziato a discutere negli giorni. E che pareva ben incardinata grazie a un accordo sull'asse giallo-verde. E però, piano piano, la proposta ha ...

