È legittimo: il Consiglio di Stato pone fine ai ricorsi contro l’obbligo vaccinale per i docenti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ancora un ricorso rispedito al mittente. Il Consiglio di Stato, oggi, si è nuovamente pronunciato per quel che riguarda l’immunizzazione obbligatoria per alcune categorie di lavoratori. Dopo aver già definito la legittimità del provvedimento preso nei confronti del personale medico-ospedaliero, oggi la Terza Sezione ha ribadito questo stesso pensiero nei confronti dell’obbligo vaccinale deciso nei confronti dei docenti e del personale scolastisco. Obbligo vaccinale docenti, il Consiglio di Stato lo giudica legittimo Nel decreto firmato dal Presidente della Terza Sezione del Consiglio di Stato, Michele Corradino, di dichiara: “legittimo l’obbligo ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ancora un ricorso rispedito al mittente. Ildi, oggi, si è nuovamente pronunciato per quel che riguarda l’immunizzazione obbligatoria per alcune categorie di lavoratori. Dopo aver già definito la legittimità del provvedimento preso nei confronti del personale medico-ospedaliero, oggi la Terza Sezione ha ribadito questo stesso pensiero nei confronti deldeciso nei confronti deie del personale scolastisco. Obbligo, ildilo giudicaNel decreto firmato dal Presidente della Terza Sezione deldi, Michele Corradino, di dichiara: “...

