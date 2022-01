Coppa d’Africa, multa a Comore perché difensore schierato portiere ha modificato numero maglia con scotch (Di venerdì 28 gennaio 2022) Beffa per le Isole Comore. Oltre all’eliminazione dalla Coppa d’Africa in una rocambolesca sfida contro i padroni di casa del Camerun, arriva pure una multa al piccolissimo stato che per la prima volta disputava la competizione. Il motivo? Chaker Alhadhur, difensore laterale che ha dovuto giocare come portiere a causa della contemporanea assenza dei tre estremi difensori per Covid o infortunio, ha modificato la maglietta con lo scotch, per correggere la numerazione, passando dal 16 della maglia da portiere al suo 3. Nastro adesivo non utilizzabile secondo la Caf e così è arrivata la multa di 4.500 alla Federcalcio. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Beffa per le Isole. Oltre all’eliminazione dallain una rocambolesca sfida contro i padroni di casa del Camerun, arriva pure unaal piccolissimo stato che per la prima volta disputava la competizione. Il motivo? Chaker Alhadhur,laterale che ha dovuto giocare comea causa della contemporanea assenza dei tre estremi difensori per Covid o infortunio, hala maglietta con lo, per correggere la numerazione, passando dal 16 delladaal suo 3. Nastro adesivo non utilizzabile secondo la Caf e così è arrivata ladi 4.500 alla Federcalcio. SportFace.

