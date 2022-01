Borse europee in rosso, a Milano giù banche e auto. Brent ai massimi dal 2014 (Di venerdì 28 gennaio 2022) I mercati restano appesi alle preoccupazioni per le mosse della Fed, l'impatto della variante Omicron e la crisi ucraina. A Roma occhi sull’elezione del presidente della Repubblica. Euro stabile a 1,11 dollari, spread in rialzo a 144 punti Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 28 gennaio 2022) I mercati restano appesi alle preoccupazioni per le mosse della Fed, l'impatto della variante Omicron e la crisi ucraina. A Roma occhi sull’elezione del presidente della Repubblica. Euro stabile a 1,11 dollari, spread in rialzo a 144 punti

