Agenzia_Ansa : Strage familiare a Licata. Angelo Tardino, prima ha ucciso quattro familiari, tra cui due minori di 15 e 11 anni, e… - SouzaEluam : RT @repubblica: Licata, l'ultima lite prima della strage: 'A te papà ha dato di più' [dal nostro inviato Salvo Palazzolo] - LiveSicilia : Strage a Licata: pure la vittima aveva una pistola, ma è rimasta in cassaforte - SkyTG24 : Strage di Licata, anche la vittima aveva una pistola in cassaforte - IlFattoNisseno : Strage Licata: anche vittima aveva pistola in cassaforte -

La Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, ha conferito l'incarico al medico legale per effettuare l'autopsia sulle quattro vittime delladi contrada Safarello a(Ag). Il medico legale comincerà già oggi con gli esami che verranno effettuati nella camera mortuaria dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, ma appare ...In Sicilia: uccide fratello, cognata e 2 nipotini. "Anni di litigi per le coltivazioni dei terreni" Unache non si poteva prevenire, ma forse si sarebbe potuta sventare. Perché nella ...lasciano pensare alla volontà premeditata di compiere una strage. La tragedia si è consumata in pochi secondi nell’abitazione di contrada Safarello, aperta campagna di Licata, a pochi passi da ...La vittima, di fatto, non s’aspettava che il fratello più grande fosse armato e ieri mattina, di buon ora, gli ha aperto tranquillamente la porta di casa. Gli investigatori non sono riusciti ad aprire ...