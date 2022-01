Quirinale: si punta a un "esterno". Elisabetta Belloni e Sabino Cassese in pole (Di giovedì 27 gennaio 2022) Oggi i parlamentari del centrodestra si asterranno mentre l’ex fronte rosso-giallo opta per la scheda bianca. Ma le forze politiche stanno dietro le quinte trattando sul nome su cui cercare una convergenza... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 27 gennaio 2022) Oggi i parlamentari del centrodestra si asterranno mentre l’ex fronte rosso-giallo opta per la scheda bianca. Ma le forze politiche stanno dietro le quinte trattando sul nome su cui cercare una convergenza...

Advertising

Giornaleditalia : #centrodestraastensionismoquirinale Quirinale, il centrodestra in crisi punta all'astensione: Meloni chiede nome d'… - chiaramondi : Per il Quirinale si punta a un 'esterno'. Belloni e Cassese in pole - fisco24_info : Per il Quirinale si punta a un 'esterno'. Belloni e Cassese in pole: AGI - Oggi i parlamentari del centrodestra si… - GazzettaDelSud : I contiani non escluderebbero il nome di Elisabetta #Belloni e non è esclusa un'apertura dei dem. Nel centrodestra… - giuroby : RT @RadioRadioWeb: 'Si sta comportando in maniera veramente pericolosa per autolanciarsi come Presidente della Repubblica' ?? @ale_dibattis… -