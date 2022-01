LIVE Sci alpino, Prova Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: partenza alle 11.30, subito di scena Brignone e le Delago (Di giovedì 27 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.13 Questa la startlist odierna: 1 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic 2 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head3 297601 Brignone Federica 1990 ITA Rossignol4 299466 Delago Nicol 1996 ITA Atomic5 299630 Delago Nadia 1997 ITA Atomic 6 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic 7 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head 8 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar 9 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol 10 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head 11 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer 12 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head 13 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head 14 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer 15 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon 16 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar17 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head 18 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head 19 ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.13 Questa la startlist odierna: 1 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic 2 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head3 297601Federica 1990 ITA Rossignol4 299466Nicol 1996 ITA Atomic5 299630Nadia 1997 ITA Atomic 6 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic 7 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head 8 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar 9 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol 10 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head 11 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer 12 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head 13 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head 14 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer 15 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon 16 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar17 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head 18 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head 19 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: si parte alle 11.30 con Brignone Curtoni e le Delago -… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: inforca Jakobsen, vince Strasser! Quinto Vinatzer, fuori Razzol… - infoitsport : LIVE – SCI ALPINO, SLALOM MASCHILE Schladming 2022: AGGIORNAMENTI in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: inforca Jakobsen, vince Strasser! Quinto Vinatzer, fuori Razzol… - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: LIVE gigante femminile Plan de Corones e slalom maschile Schladming -