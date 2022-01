In strada con un coltello, arrestato per maltrattamenti in famiglia (Di giovedì 27 gennaio 2022) I Carabinieri della Stazione di Palagiano (TA) hanno proceduto all’arresto di un 47enne, ritenuto presumibilmente responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. I militari, allertati da una segnalazione di un cittadino che lamentava la presenza di un soggetto intento a suonare insistentemente ad un citofono, hanno intercettato il soggetto segnalato, poco prima che questi si scagliasse con un coltello, contro un altro uomo. Solo il provvidenziale intervento dei Carabinieri, che hanno prontamente disarmato il 47enne, ha evitato che la situazione potesse pericolosamente degenerare. Il predetto, quindi, veniva accompagnato presso il Comando Stazione di Palagiano al fine di accertare la natura della lite. Nel proseguo degli accertamenti, gli operanti rintracciavano inoltre la convivente del 47enne, nonché ex compagna del soggetto ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 27 gennaio 2022) I Carabinieri della Stazione di Palagiano (TA) hanno proceduto all’arresto di un 47enne, ritenuto presumibilmente responsabile del reato diin. I militari, allertati da una segnalazione di un cittadino che lamentava la presenza di un soggetto intento a suonare insistentemente ad un citofono, hanno intercettato il soggetto segnalato, poco prima che questi si scagliasse con un, contro un altro uomo. Solo il provvidenziale intervento dei Carabinieri, che hanno prontamente disarmato il 47enne, ha evitato che la situazione potesse pericolosamente degenerare. Il predetto, quindi, veniva accompagnato presso il Comando Stazione di Palagiano al fine di accertare la natura della lite. Nel proseguo degli accertamenti, gli operanti rintracciavano inoltre la convivente del 47enne, nonché ex compagna del soggetto ...

