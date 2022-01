Il capo dello Stato dev’essere super partes | i calcoli partitici hanno qualcosa di sbagliato

(Di giovedì 27 gennaio 2022) di Luigi Sala La mia sarà anche una domanda ingenua, tuttavia vorrei porla. Perché i partiti vogliono eleggere un presidente della Repubblica che provenga dalla loro area di riferimento o addirittura faccia parte dei loro iscritti? Mi rispondo (c’è un limite anche all’ingenuità): lo vorrebbero di parte affinché tuteli e favorisca i loro eletti e le loro iniziative e, in prospettiva, approvi dopo eventuali elezioni i loro uomini da nominare ai vari dicasteri ministeriali. Quindi, in barba all’etica, vogliono un presidente proposto dalle segreterie dei partiti per averne un utile politico e questo è già grave; la persona di alto profilo non deve essere, ma anzi guardare con occhio affettuoso e ammiccante al partito che lo ha proposto e votato… Peggio ancora: il presidente deve possedere una moralità e un’etica elastiche e accomodanti e nasce ...

Advertising

ItaliaViva : Auspico che questa sia l'ultima volta che andiamo ad eleggere con questo metodo il Capo dello Stato. Penso e spero… - borghi_claudio : @fredyguarducci @EmeiMarkus Il Capo dello Stato ha il comando delle Forze Armate come da art. 87 della Costituzione. - AnnalisaChirico : Il paese nn ha bisogno di prove di forza su candidati di bandiera. I partiti diano prova di serietà eleggendo doman… - nicolaebasta : RT @Moonlightshad1: Sette anni fa non sarebbe stato possibile che un personaggio di destra, tra i fondatori di un partito che si richiama a… - annalisapanello : RT @antoniopolito1: Tra tutti i possibili candidati a fare il Capo dello Stato, Cassese è l’unico di cui conosciamo le idee su che cosa deb… -

Ultime Notizie dalla rete : capo dello

Prosegue incessante la progressione dei consensi nel segreto dell'urna a insalatiera di Montecitorio per ilStato uscente Sergio Mattarella: risultato il più votato sia ieri che oggi. Con ..."Siamo impegnati con senso di responsabilità per individuare ilStato, ma continuiamo a dare voce a famiglie, artigiani e imprese: servono almeno 30 miliardi per fronteggiare i rincari". ...Dalla Lancia Flaminia alle Maserati Quattroporte, eleganti vetture, rigorosamente italiane, che hanno prestato servizio al Quirinale. La Lancia non è l’unica vettura in dotazione alla Presidenza della ...A seguire il presidente della repubblica uscente Mattarella con 16 voti e l’attuale ministra fella giustizia Cartabia con 9 voti. Elezione del capo dello stato - Concluso… Leggi ...