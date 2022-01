Il calcio femminile lo vedo in alto (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quando a sette anni ho chiesto a mio padre se potevo iniziare a giocare a calcio non era pronto. Mi rispose in maniera vaga che non era sicuro potessi, perché vicino casa c’erano solamente squadre maschili. Nonostante tutto, in virtù della mia insistenza quotidiana, un giorno mi disse che avrei potuto iniziare nella squadra del paese, dove giocavano anche i miei compagni di classe. Così il calcio divenne parte della mia vita da bambina. Divenne crescita, passione, scoperta, ma anche divario, quando a 13 anni iniziai ad accorgermi che le differenze fisiche con i miei compagni maschi diventavano ogni giorno più grandi. Fu a quell’età che decisi di passare in una squadra femminile, l’inizio di un nuovo percorso. Gli anni del calcio femminile, passati tra la squadra del Belluno e quella del Vittorio ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quando a sette anni ho chiesto a mio padre se potevo iniziare a giocare anon era pronto. Mi rispose in maniera vaga che non era sicuro potessi, perché vicino casa c’erano solamente squadre maschili. Nonostante tutto, in virtù della mia insistenza quotidiana, un giorno mi disse che avrei potuto iniziare nella squadra del paese, dove giocavano anche i miei compagni di classe. Così ildivenne parte della mia vita da bambina. Divenne crescita, passione, scoperta, ma anche divario, quando a 13 anni iniziai ad accorgermi che le differenze fisiche con i miei compagni maschi diventavano ogni giorno più grandi. Fu a quell’età che decisi di passare in una squadra, l’inizio di un nuovo percorso. Gli anni del, passati tra la squadra del Belluno e quella del Vittorio ...

