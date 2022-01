Gosens ha firmato con l’Inter: 4 anni e mezzo di contratto (Di giovedì 27 gennaio 2022) per l’ormai ex esterno dell’Atalanta Robin Gosens è ufficiosamente un nuovo giocatore dell’Inter. L’ormai ex Atalanta ha firmato con il club di Zhang dopo l’iter delle visite mediche. contratto di 4 anni e mezzo per il calciatore tedesco che dovrebbe essere disponibile nella seconda metà di febbraio dopo aver recuperato dall’ultimo infortunio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) per l’ormai ex esterno dell’Atalanta Robinè ufficiosamente un nuovo giocatore del. L’ormai ex Atalanta hacon il club di Zhang dopo l’iter delle visite mediche.di 4per il calciatore tedesco che dovrebbe essere disponibile nella seconda metà di febbraio dopo aver recuperato dall’ultimo infortunio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, ROBIN GOSENS HA FIRMATO IL NUOVO CONTRATTO Accordo di 4 anni e mezzo dopo le visite in mat… - Pall_Gonfiato : #Inter, #Gosens ha firmato: contratto fino al 2026 per 2,5 milioni l'anno - markgrika : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO INTER, ROBIN GOSENS HA FIRMATO IL NUOVO CONTRATTO Accordo di 4 anni e mezzo dopo le visite in mattinata #Sk… - tuttoatalanta : ULTIM’ORA - Inter, Gosens ha firmato: contratto di 4 anni e mezzo a 2,5 milioni a stagione - news24_inter : #Gosens ha firmato ???: il tedesco lascia la sede dell'#Inter -