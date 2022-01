Alunno con disabilità a scuola senza assistente: ad aiutarlo fino ad oggi è stato il papà. Ma il Tar interviene: il comune attivi l’assistenza (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'assistente speciale che consentiva al figlio disabile di poter stare a scuola era il papà: passava le mattine vicino all'istituto pronto a intervenire in caso di bisogno, tra spostamenti e inevitabili problemi di ogni giorno. Ma il Tar è intervenuto ed ha ordinato di nominare un assistente ad hoc. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'speciale che consentiva al figlio disabile di poter stare aera il: passava le mattine vicino all'istituto pronto a intervenire in caso di bisogno, tra spostamenti e inevitabili problemi di ogni giorno. Ma il Tar è intervenuto ed ha ordinato di nominare unad hoc. L'articolo .

Advertising

piuchiaridicosi : io ve lo giuro che non esagero in quella classe dev'essere l'aria la primavera il buco dell'ozono che ne so io ma n… - Casmithismo : Oggi un mio alunno mi ha detto che ha diversi problemi in casa, la cosa mi ha fatto riflettere, un bambino così pic… - zesergio15 : @NicoSavi Mancava un alunno con i fiocchi....peccato. Indovina chi? - amicidimdf21 : @Linda08957695 io hi sempre pensato che la produzione la volesse con Veronica, se ci pensi lei è entrata creando un… - Teresafas : Aula vuota, classe in dad, in presenza solo alunna H, entrata peraltro in contatto con alunno H di altra classe ris… -