Trasporti: Sea; sciopero sindacati base 3 e 18 febbraio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I sindacati di base - Cub Trasporti, Flai Ts, Adk e Usb Lavoro Privato - hanno annunciato due scioperi di 24 ore dei lavoratori della Sea, la società di gestione degli scali di Linate e Malpensa, per ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Idi- Cub, Flai Ts, Adk e Usb Lavoro Privato - hanno annunciato due scioperi di 24 ore dei lavoratori della, la società di gestione degli scali di Linate e Malpensa, per ...

Sea esternalizza 60 lavoratori. i sindacati protestano Dopo la 'carota' a Sea, l'assessora ne ha avuta una anche per i sindacati: 'Interpreto la loro ... La crisi dei trasporti La pandemia covid ha messo in seria crisi il sistema dei trasporti in termini di ...

Sea esternalizza 60 lavoratori. i sindacati protestano L'assessora Censi difende la scelta di Sea di esternalizzare i servizi informatici ma ammette di comprendere le ragioni dei sindacati. I Verdi: "Venga l'assessora al lavoro Cappello" ...

