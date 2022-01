Sinner Tsitsipas in streaming, guarda la sfida in diretta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di seguire Sinner Tsitsipas in streaming. Il tennista italiano affronta il rivale greco nei quarti di finale degli Australian Open. Il match, in programma come terzo di giornata sulla Rod Laver Arena, si giocherà non prima delle 5 del mattino in Italia. Sinner, al secondo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di seguirein. Il tennista italiano affronta il rivale greco nei quarti di finale degli Australian Open. Il match, in programma come terzo di giornata sulla Rod Laver Arena, si giocherà non prima delle 5 del mattino in Italia., al secondo L'articolo

Advertising

WeAreTennisITA : DEMOLITO DE MINAUR ?????? Praticamente un no contest: uno strepitoso Jannik Sinner vince per 7-6 6-3 6-4 e raggiunge… - Eurosport_IT : ?? Australian Open ?? Qualificati alle semifinali: ? Nadal ???? ? Berrettini ???? In gioco: ?? Auger-Aliassime ???? ?? Me… - WeAreTennisITA : Stefanos Tsitsipas sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner dopo la vittoria in 5 set su Fritz. Il greco è avan… - sportli26181512 : #Altrenotizie #LosportinTV Sinner Tsitsipas in streaming, guarda la sfida in diretta: Se hai cliccato su questo art… - semprebarney : RT @gippu1: Appuntamento intorno alle 5 con Sinner-Tsitsipas - mi piace pensare che anche i due vecchi scribi punteranno la sveglia, e dava… -