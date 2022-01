Simulavano inoculazioni del vaccino | arrestati infermiere e operatore socio sanitario

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI -l'inoculazione deldietro corrispettivo di denaro per far ottenere il green pass. Due dipendenti dell'Asl Napoli 1, une un, sono gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, peculato e falso in atto pubblico. Al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla sezione seconda della Procura della Repubblica di Napoli, i militari del Nas di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip nei confronti di unprofessionale addetto all'effettuazione delle vaccinazioni presso un Hub vaccinale di Napoli e di...

