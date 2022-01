Sileri verso i no-Vax: «Per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) «Noi, per tutelare gli italiani, vi renderemo la vita difficile». Sono parole chiare quelle con cui il sottosegretario della Salute Pierpaolo Sileri ha inteso rivolgersi verso il pensiero no-Vax, nell'ambito di una discussione sviluppatasi durante la trasmissione DiMartedì in onda su La 7 il 25 gennaio. DiMartedì, Sileri: «Chi non rispetta le regole è pericoloso» «Mi fa sorridere - ha dichiarato l'esponente del governo - che questi criticano tutti il Green Pass, criticano il tampone, criticano il vaccino, però quando vengono in trasmissione ci vengono. In alcune trasmissioni viene richiesto il Green Pass ed il tampone, quindi per venire in televisione e farti vedere...». È una posizione molto forte quella di Pierpaolo Sileri che, ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 26 gennaio 2022) «Noi, pergli, vila». Sono parole chiare quelle con cui il sottosegretario della Salute Pierpaoloha inteso rivolgersiil pensiero no-Vax, nell'ambito di una discussione sviluppatasi durante la trasmissione DiMartedì in onda su La 7 il 25 gennaio. DiMartedì,: «Chi non rispetta le regole è pericoloso» «Mi fa sorridere - ha dichiarato l'esponente del governo - che questi criticano tutti il Green Pass, criticano il tampone, criticano il vaccino, però quando vengono in trasmissione ci vengono. In alcune trasmissioni viene richiesto il Green Pass ed il tampone, quindi per venire in televisione e farti vedere...». È una posizione molto forte quella di Pierpaoloche, ...

