Sci alpinismo, prosegue la Coppa del Mondo 2021-2022: terza tappa a Morgins, in Svizzera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tra domani giovedì 27 e sabato 29 si svolgerà la terza tappa di Coppa del Mondo di Sci alpinismo 2021-2022, a circa 10 giorni di distanza dalla seconda tappa svoltasi ad Andorra. In questa occasione, gli atleti saranno protagonisti in territorio elvetico, a Morgins, nella Région Dents du Midi. Giovedì 27, dalle ore 12:05 in poi, è prevista la Sprint Race (seconda gara di questa specialità in Coppa del Mondo) per le categorie Senior, U20 e U23, sia maschile che femminile; invece, sabato 29 gli atleti prenderanno parte alla Individual Race a partire dalle ore 9:00. A meno di forfait dell'ultim'ora, non ci saranno sorprese tra i partecipanti e si può dunque quantomeno pronosticare cosa ci attende, ...

