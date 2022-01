Rai, nonostante le Quirinarie resta la lotta per le poltrone. E scoppia un nuovo caso Fazio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È stato elaborato dall’architetto Renzo Piano, insieme con gli architetti Massimo Alvisi e Junko Kirimoto, il progetto per la realizzazione del nuovo studio di Rainews24, il canale della Rai diretto da Paolo Petrecca che diffonde informazioni nell’arco dell’intera giornata. Lo studio assumerà i lineamenti di un “laboratorio dell’informazione”, per usare l’espressione impiegata da Piano. Il locale per conduttrice o conduttore del telegiornale sarà vicino a quello della redazione che a flusso continuo fornisce le notizie da illustrare e trasmettere ai telespettatori. Anche quando tutta l’attenzione è incentrata sul “Quirinale” a viale Mazzini non si perde di vista la lotta per le poltrone. Il fronte aperto al momento è quello per i vicedirettori delle direzioni di genere. Già, perché Fuortes a dicembre aveva fatto una circolare in cui si ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È stato elaborato dall’architetto Renzo Piano, insieme con gli architetti Massimo Alvisi e Junko Kirimoto, il progetto per la realizzazione delstudio di Rainews24, il canale della Rai diretto da Paolo Petrecca che diffonde informazioni nell’arco dell’intera giornata. Lo studio assumerà i lineamenti di un “laboratorio dell’informazione”, per usare l’espressione impiegata da Piano. Il locale per conduttrice o conduttore del telegiornale sarà vicino a quello della redazione che a flusso continuo fornisce le notizie da illustrare e trasmettere ai telespettatori. Anche quando tutta l’attenzione è incentrata sul “Quirinale” a viale Mazzini non si perde di vista laper le. Il fronte aperto al momento è quello per i vicedirettori delle direzioni di genere. Già, perché Fuortes a dicembre aveva fatto una circolare in cui si ...

Advertising

Massimo22185550 : RT @ElioLannutti: Rai, nonostante le Quirinarie resta la lotta per le poltrone. E scoppia un nuovo caso Fazio - ElioLannutti : Rai, nonostante le Quirinarie resta la lotta per le poltrone. E scoppia un nuovo caso Fazio - ShootItAtSky : nonostante tutto grazie rai per averci donato damiano ???? - AndreaVapeNRoll : Vogliamo parlare di Monica Maggioni che occupa posizioni in @RaiUno nonostante la sua presenza al @wef ? Un altra… - peggiodiniente : @morsisulcuore no che siano importanti sicuramente ma diciamo che mf non lo consiglierei a un bambino, le scene so… -