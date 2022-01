Quirinale, per la terza votazione i partiti cercano convergenza su un nome condiviso (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ieri e avantieri le due fumate nere, oggi alle 11 i grandi elettori sono chiamati alla terza votazione per eleggere il capo di Stato. Dopo le due fumate nere di martedì e di lunedì, rispettivamente ... Leggi su globalist (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ieri e avantieri le due fumate nere, oggi alle 11 i grandi elettori sono chiamati allaper eleggere il capo di Stato. Dopo le due fumate nere di martedì e di lunedì, rispettivamente ...

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale Tutta questa paura per l’ipotesi che cada il Governo non la capisco. Fare votare i cittadini è un eserc… - CarloVerdelli : Se Putin invade l’#Ucrania si rialza il Muro di Berlino. Ma chi infila schede per il Quirinale sembra disinteressat… - lorepregliasco : Chissà cosa avrebbe detto Twitter nel 1971, quando ci vollero 23 scrutini e 16 giorni per eleggere il Presidente de… - sissiisissi2 : Telefonata tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo sulla partita Quirinale. “Piena sintonia tra i due sulla linea della t… - mickycaruso : RT @antonellocapor2: Con tutta probabilità oggi i voti per Mattarella aumenteranno (penso non di poco) #Quirinale -