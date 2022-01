Quirinale: Fdi si 'smarca' da centrodestra, senatori non rispondono a chiama (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Fratelli d'Italia si 'smarca' dall'indicazione del centrodestra di votare scheda bianca anche nel terzo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. I senatori del partito guidato da Giorgia Meloni non stanno infatti rispondendo alla chiama: non lo hanno fatto i primi quattro, vale a dire il capogruppo Luca Ciriani e poi Alberto Balboni, Claudio Barbaro e Nicola Calandrini. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Fratelli d'Italia si '' dall'indicazione deldi votare scheda bianca anche nel terzo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Idel partito guidato da Giorgia Meloni non stanno infatti rispondendo alla: non lo hanno fatto i primi quattro, vale a dire il capogruppo Luca Ciriani e poi Alberto Balboni, Claudio Barbaro e Nicola Calandrini.

