Quirinale, al Cdx 41 voti in più. Ne mancano solo 11... Ecco che cosa c'è dietro il boom di schede per Crosetto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le parole di Giorgia Meloni sono molto chiare: "Il risultato dei voti a Crosetto nello spoglio vuol dire che il Centrodestra ha una capacità attrattiva in questo Parlamento, Guido è una persona stimata, lo sappiamo. Sarebbe stato interessante esercitare questa capacità unitariamente oggi". Il... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le parole di Giorgia Meloni sono molto chiare: "Il risultato deinello spoglio vuol dire che il Centrodestra ha una capacità attrattiva in questo Parlamento, Guido è una persona stimata, lo sappiamo. Sarebbe stato interessante esercitare questa capacità unitariamente oggi". Il... Segui su affaritaliani.it

Advertising

gennaromigliore : Questa volta per il #Quirinale non c’è nessuno che abbia davvero in mano il pallino. Il cdx è spaccato anche su Ber… - Efisio31251859 : RT @strange_days_82: Per la #sinistra qualsiasi candidato del cdx non è adeguato, evidentemente è impossibile avere la statura di un Napoli… - FrancoBlog49 : @FrancescoLollo1 il nome di #Crosetto ha una sola chiave di lettura + suoi apparrentati , sfilarsi dal conclave del cdx #Quirinale - FrancoBlog49 : il nome di #Crosetto ha una sola chiave di lettura + suoi apparrentati , sfilarsi dal conclave del cdx #Quirinale - MariluRai : Fosse uscito un nome decente tra i candidati al #elezioniquirinale #Quirinale! Dove sono le figure autorevoli super… -