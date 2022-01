Quando Casellati parlò della telefonata tra Berlusconi e Mubarak su “sua nipote” Ruby | VIDEO (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La rete non dimentica, soprattutto Quando si parla del nome di quello che viene indicato come “un alto profilo” in lizza per essere eletto come nuovo Presidente della Repubblica italiana. Anche se il centrodestra non l’ha inserita nella rosa dei nomi per il Quirinale, Maria Elisabetta Alberti Casellati è l’asso nella manica della coalizione. Nelle prossime ore proseguiranno i contatti e gli incontri per tentare di sondare il terreno (che potrebbe essere già fertile) con il MoVimento 5 Stelle e Italia Viva. Una personalità che dovrebbe unire e che, invece, è destinata dividere. Anche per alcuni episodi del passato, più o meno recente. La signora Casellati (incredibilmente Presidente del Senato) andò in tv a dire che il presidente egiziano Mubarak aveva parlato a ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La rete non dimentica, soprattuttosi parla del nome di quello che viene indicato come “un alto profilo” in lizza per essere eletto come nuovo PresidenteRepubblica italiana. Anche se il centrodestra non l’ha inserita nella rosa dei nomi per il Quirinale, Maria Elisabetta Albertiè l’asso nella manicacoalizione. Nelle prossime ore proseguiranno i contatti e gli incontri per tentare di sondare il terreno (che potrebbe essere già fertile) con il MoVimento 5 Stelle e Italia Viva. Una personalità che dovrebbe unire e che, invece, è destinata dividere. Anche per alcuni episodi del passato, più o meno recente. La signora(incredibilmente Presidente del Senato) andò in tv a dire che il presidente egizianoaveva parlato a ...

Bouvet_Nemo : @HuffPostItalia Con la situazione storica che stiamo vivendo Draghi deve restare incollato alla sua poltrona. In 7… - MichelaCalculli : RT @danieleviotti: @chedisagio @matteosalvinimi @matteorenzi Questo è il motivo per cui quando in molti dicevamo, non dite “una donna al Qu… - neXtquotidiano : Quando #Casellati parlò della telefonata tra #Berlusconi e #Mubarak su “sua nipote” #Ruby | VIDEO - MaraPaone : #Salvini:'La #Casellati non ha bisogno di essere candidata.' Come quando un amico ti fa notare che non lo hai mai i… - zawzaw_ph : RT @Moonlightshad1: Qui invece era quando #Casellati allertava il suo ufficio legale e faceva spedire lettere intimidatorie al domicilio pr… -