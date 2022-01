"Prenderlo per i capelli e...". Carmen Russo-choc, dritta a Delia Duran: come deve ridurre Alex Belli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La tarantella continua. Lui, lei e l'altra: Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Pure adesso che l'attore di Centovetrine sembra aver fatto un passo indietro (pare che sia partito per l'Egitto). Adesso, però, arriva la ramanzina di Carmen Russo, che nella casa del GF Vip non ha mai creduto alla "chimica artistica di cui Alex Belli parla da sempre. Insomma, ancora polemica al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. "Dentro ho visto Alex e Soleil e devo dire che si capiva bene tutto, se la sono passata bene. Diciamo che è stata una bella amicizia chimica, sono stati molto, molto bene. Adesso è entrata Delia e non capisco bene lei. Ho visto dei momenti di avvicinamento tra Soleil e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La tarantella continua. Lui, lei e l'altra:e Soleil Sorge. Pure adesso che l'attore di Centovetrine sembra aver fatto un passo indietro (pare che sia partito per l'Egitto). Adesso, però, arriva la ramanzina di, che nella casa del GF Vip non ha mai creduto alla "chimica artistica di cuiparla da sempre. Insomma, ancora polemica al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. "Dentro ho vistoe Soleil e devo dire che si capiva bene tutto, se la sono passata bene. Diciamo che è stata una bella amicizia chimica, sono stati molto, molto bene. Adesso è entratae non capisco bene lei. Ho visto dei momenti di avvicinamento tra Soleil e ...

