Petrolio | resta sopra 85 dollari al barile | occhi a Ucraina

Le tensioni in Ucraina mantengono alte le quotazioni delsui mercati. Il greggio Wti del Texasa quota 85 dollari raggiunta dopo il +3% visto ieri e scambia a 85,5 dollari (+0,01%). Il Brent del Mare del Nord passa di mano a 88,4 dollari (+0,...Anche i fondi d'investimento che fanno riferimento alsono adesso sotto la lente d'...sempre molto importante procedere con estrema cautela, come in ogni investimento, valutando bene ...Le tensioni in Ucraina mantengono alte le quotazioni del petrolio sui mercati. Il greggio Wti del Texas resta a quota 85 dollari raggiunta dopo il +3% visto ieri e scambia a 85,5 dollari (+0,01%). Il ...La variante Omicron del Coronavirus, dicono gli analisti di Morningstar, non dovrebbe avere impatto sulla domanda. Ma resta l’incognita della Cina. Le forniture, intanto, potrebbero scendere.