Pallanuoto | Serie A1 2022 | riparte il massimo campionato con i primi recuperi

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo quasi tre settimane di stop (ultimo match disputato il 9 gennaio) riprenderà sabato 29 gennaio laA1 2021-dimaschile: fissati idue, ovvero alle 12.00 Pro Recco-RN Salerno (11ma giornata) ed alle 15.30 CN Posillipo-AN Brescia (13ma giornata). Si continuerà poi, sempre con i, la settimana successiva: sabato 5 febbraio alle 15.00 RN Savona-Iren Genova Quinto (13ma giornata), domenica 6 febbraio alle 18.00 il big match AN Brescia-Pro Recco (10ma giornata). Restano poi altri seida fissare. PROGRAMMA E CLASSIFICAA1 maschileGirone di ANDATA –11^ giornata – sabato 29 gennaio 12.00 Pro Recco-RN Salerno 13^ giornata – sabato 29 gennaio 15.30 CN Posillipo-AN ...

Discovery+, Euro Volley Tv) 19.00 Pallanuoto (Champions League) - Jadran - Brescia (diretta tv ... Discovery+) 20.00 CALCIO (Serie B) - Lecce - Vicenza (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport ...Dopo quasi tre settimane di stop (ultimo match disputato il 9 gennaio) riprenderà sabato 29 gennaio la Serie A1 2021-2022 di pallanuoto maschile: fissati i primi due recuperi, ovvero alle 12.00 Pro Re ...Pro Recco - All Stars, a Milano la festa della pallanuoto. La partita esibizione finisce 14-10 per i campioni d'Europa ...