Mario Draghi | denuncia di massa al Premier | l’accusa è gravissima Sta succedendo di tutto in questi minuti

In questi giorni in diverse zone d'Italia i cittadini si stanno recando presso le Procure della Repubblica o in alternativa presso le caserme delle Forze dell'Ordine con il fine di denunciare il governo Draghi, accusato del reato di violenza privata. Si tratta di un'iniziativa messa a punto dall'avvocato Marco Mori che, assieme al partito Italexit, ha messo a disposizione dei cittadini italiani un atto di denuncia precompilato che ognuno può facilmente scaricare e – dopo aver ovviamente inserito i relativi dati personali e la firma – consegnare. Così, in diverse città gli italiani hanno aderito all'iniziativa. Tra queste c'è quella di Bologna, dove i cittadini – documento "unificato" alla mano – si sono recentemente messi in coda per sporgere denuncia nei confronti del Presidente del Consiglio ...

