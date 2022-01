Inter | Robin Gosens è nuovo giocatore nerazzurro Ecco le cifre

Advertising

marcoconterio : ?????? E' appena stato raggiunto l'accordo totale tra #Inter e #Atalanta per Robin Gosens per 25 milioni di euro comp… - marcoconterio : ?????? Oggi contatti tra #Inter e #Atalanta per Robin Gosens. E' il primo obiettivo a sinistra. Da stabilire la formu… - MatteoBarzaghi : La notizia di oggi sul mercato Inter non riguarda l’attacco dove si cerca una soluzione “comoda”, ma l’esterno sini… - Tractor220510 : Prime parole da neo interista per Robin Gosens 'Forza Inter e Juve merda!' - jemappellediego : @90ordnasselA Gosens è forte, ma non si può paragonare a theo che è un 'difensore', mentre robin è un esterno offen… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Robin

Fumata bianca per il passaggio diGosens all'. Nella giornata di oggi, il club nerazzurro ha avuto nuovi contatto con l' Atalanta per provare a trovare la quadra definitiva. Le due società hanno raggiunto l'intesa totale ...: Gosens in prestito con diritto di riscatto Come riporta Sky Sport,Gosens arriverà in nerazzurro sulla base di un prestito a tre milioni di euro con obbligo di riscatto a giugno 2022 per ...Sarà che Robin Gosens va all’Inter con lo sconto e, soprattutto, una valutazione di 6 milioni inferiore al prezzo di vendita di Alessandro Bastoni, uno dei tanti a precederlo alla voce plusvalenze ...The agent representing Robin Gosens confirms they are down to ‘the details’ for the Atalanta wing-back’s transfer after snubbing Newcastle United. ‘Why did he choose Inter? Because it’s Inter.’ A deal ...