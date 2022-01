Infermieri Asl 1, ferma condanna dell’Ordine di Napoli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Napoli stigmatizza il comportamento degli Infermieri coinvolti nelle ultime vicende di cronaca e annuncia severi provvedimenti. “Magistrati e inquirenti godono della piena fiducia di quest’Ente e nel caso fossero confermate le accuse – si dice in una nota dell’Opi Napoli – giudichiamo gravissimi i fatti contestati per i quali saremo inflessibili. Oltre alla violazione dei fondamentali principi di etica professionale posti alla base della nostra professione – si sottolinea – vanno considerati i gravi rischi arrecati alla salute pubblica, le responsabilità civili e penali, e il grave danno d’immagine arrecato ad una professione che sta garantendo l’assistenza sanitaria ai cittadini in situazioni complesse e difficili, in grave carenza ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’Ordine delle Professionistiche della Provincia distigmatizza il comportamento deglicoinvolti nelle ultime vicende di cronaca e annuncia severi provvedimenti. “Magistrati e inquirenti godono della piena fiducia di quest’Ente e nel caso fossero conte le accuse – si dice in una nota dell’Opi– giudichiamo gravissimi i fatti contestati per i quali saremo inflessibili. Oltre alla violazione dei fondamentali principi di etica professionale posti alla base della nostra professione – si sottolinea – vanno considerati i gravi rischi arrecati alla salute pubblica, le responsabilità civili e penali, e il grave danno d’immagine arrecato ad una professione che sta garantendo l’assistenza sanitaria ai cittadini in situazioni complesse e difficili, in grave carenza ...

Advertising

infoitinterno : Finte vaccinazioni in cambio di soldi, arrestati infermieri dell’Asl di Napoli: i No Vax pagavano 150 euro - Valsusaoggi : L’ASL, TAGLI AI PAGAMENTI PER GLI INFERMIERI: “COSTRETTI PER L’EMERGENZA PANDEMICA” - torinotoday : #infermieri #Covid_19 #COVID19 #coronavirus Infermieri, ridotti del 50% i pagamenti degli straordinari effettuati… - ladyrosmarino : RT @greenpassnews: Mancano anestesisti. Le Asl chiamano la coop degli scandali - - PFiamingo : RT @greenpassnews: Mancano anestesisti. Le Asl chiamano la coop degli scandali - -