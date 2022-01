Highlights Sinner-Tsitsipas | 3-6 | 4-6 | 2-6 | quarti di finale Australian Open 2022 VIDEO

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Glicompleti del confronto tra Jannike Stefanos, valevole per idideglie terminato 6-3, 6-4, 6-2 in favore del classe ’98. Falsa partenza dell’azzurro, sin da subito in balìa del super dritto greco; il tennista ateniese ha comandato le operazioni senza troppi problemi con il fondamentale migliore del suo repertorio di colpi, non disdegnando inoltre insidiose variazioni. Dominio a tutto campo di, spesso e volentieri al comando con sfide continue lanciate all’altoatesino sulla diagonale del dritto. Di seguito ildei migliori momenti del match tra, valso al greco un posto in ...

Jannik Sinner affronterà Stefanos Tsitsipas in occasione dei quarti di finale degli Australian Open 2022.