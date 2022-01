Daniel Ricciardo: il pilota riceverà un riconoscimento speciale nel 2022 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Daniel Ricciardo riceverà una medaglia al merito da parte del governo australiano. Il membro della McLaren, diventerà così in quarto pilota australiano a ricevere tale riconoscimento. Zak Brown: “Stop ai team A e B in F1” Quale medaglia riceverà Daniel Ricciardo? Ricciardo è stato inserito nella lista degli australiani che riceveranno una medaglia al merito nel 2022. Il pilota riceverà il “Member of the Order of Australia”, il quarto riconoscimento più prestigioso da parte del governo. L’ex pilota di Red Bull e Renault, diventerà dunque il quarto pilota di Formula Uno a ricevere tale medaglia, il sesto considerando le leggende ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 26 gennaio 2022)una medaglia al merito da parte del governo australiano. Il membro della McLaren, diventerà così in quartoaustraliano a ricevere tale. Zak Brown: “Stop ai team A e B in F1” Quale medagliaè stato inserito nella lista degli australiani che riceveranno una medaglia al merito nel. Ilil “Member of the Order of Australia”, il quartopiù prestigioso da parte del governo. L’exdi Red Bull e Renault, diventerà dunque il quartodi Formula Uno a ricevere tale medaglia, il sesto considerando le leggende ...

