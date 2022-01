Coppa d’Africa 2022: l’Egitto vola ai quarti, Costa d’Avorio ko ai calci di rigori (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Vittoria ai calci di rigore per l’Egitto nell’ottavo di finale di Coppa d’Africa 2022 contro la Costa d’Avorio per 4-5. Match che, nonostante vede affrontarsi due squadre molto competitive, finisce nei primi 120 minuti a reti inviolate. Fondamentale poi, ai calci di rigore, l’errore di Eric Bailly, che consegna il passaggio ai quarti di finale all’Egitto. Questi ultimi affronteranno il Marocco nel prossimo turno. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – Il match inizia subito molto forte, con entrambe le selezioni che provano a far male. Alla mezz’ora, il centrocampista del Milan, Franck Kessié, è costretto al cambio per via di una forte conclusione al Costato sinistro. Al suo posto Die. Si va al riposo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Vittoria aidi rigore pernell’ottavo di finale dicontro laper 4-5. Match che, nonostante vede affrontarsi due squadre molto competitive, finisce nei primi 120 minuti a reti inviolate. Fondamentale poi, aidi rigore, l’errore di Eric Bailly, che consegna il passaggio aidi finale al. Questi ultimi affronteranno il Marocco nel prossimo turno. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – Il match inizia subito molto forte, con entrambe le selezioni che provano a far male. Alla mezz’ora, il centrocampista del Milan, Franck Kessié, è costretto al cambio per via di una forte conclusione alto sinistro. Al suo posto Die. Si va al riposo ...

